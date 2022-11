Ο Κανέλο Άλβαρες είναι έξαλλος με τον Λιονέλ Μέσι και τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι της Αργεντινής με το Μεξικό για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Ο Μεξικανός πυγμάχος είδε τα πλάνα από τους πανηγυρισμούς της Αργεντινής στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της χώρας του με 2-0 και σε κάποια στιγμή ο «Λέο» φαίνεται να σπρώχνει με το πόδι μια πεσμένη φανέλα και μια σημαία του Μεξικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα social media ο άσος της Παρί κατηγορήθηκε ακόμη και πως… σκούπισε το πάτωμα με τα σύμβολα του Μεξικού, κάτι που είδε και ο Κανέλο που απείλησε ευθέως τον Μέσι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είδα τον Μέσι να καθαρίζει το έδαφος με τη φανέλα και τη σημαία μας. Να εύχεται μην τον βρω μπροστά μου! Όπως εγώ σέβομαι την Αργεντινή, έτσι κι εκείνος πρέπει να σέβεται το Μεξικό. Δεν μιλάω για τη χώρα ως σύνολο, αλλά μόνο για τις μ@@@ιες που έκανε ο Μέσι», έγραψε στο Twitter ο 32χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής που μετρά 58 νίκες (τις 39 με νοκ άουτ) και μόλις 2 ήττες στην καριέρα του.

Canelo had some strong words for Messi after seeing his locker room celebration 👀

Canelo Alvarez tells God that he hopes he doesn’t catch Messi in person after he saw a video of Messi using the Mexican flag to clean the floor 👀😳 pic.twitter.com/IB72NWn23W

