Επικό τρολάρισμα

Το τρολάρισμα των Σαουδάραβων φιλάθλων για το κάζο της Αργεντινής δεν λέει να σταματήσει.

Η νίκη της Σαουδικής Αραβίας με 2-1 επί της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2022 δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ αφού αποτελεί μια ιστορική νίκη.

«Πού είναι ο Μέσι;»

Συνεχώς κάνουν την εμφάνισή τους νέα βίντεο με τρομερές αντιδράσεις των οπαδών της Σαουδικής Αραβίας.

Το τελευταίο μεταδόθηκε απευθείας στο δελτίο ειδήσεων του κορεατικού τηλεοπτικού σταθμού MBC (Munhwa Broadcasting Corporation).

Ειδικότερα, ο απεσταλμένος του σταθμού ήταν σε ζωντανή σύνδεση έξω από το γήπεδο, μιλώντας για την τεράστια έκπληξη που είχε συμβεί, όταν Σαουδάραβες οπαδοί τον περικύκλωσαν κι άρχισαν να τον ρωτούν «Where is Messi, where is Messi?» (πού είναι ο Μέσι), με τον Κορεάτη δημοσιογράφο να τους δίνει συγχαρητήρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς της χώρας, Σαλμάν, ανακήρυξε επίσημα την επόμενη ημέρα της νίκης αργία προκειμένου οι πολίτες να ευχαριστηθούν με την ψυχή τους το μοναδικό αυτό αποτέλεσμα.