Οι αρχές στο Λος Άντζελες ανακοίνωσαν ότι 25 εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, οι πέντε από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν έπεσε πάνω τους αυτοκίνητο καθώς έκαναν τζόγκινγκ, χωρίς να φρενάρει, κατά τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας.

Η ομάδα των εκπαιδευόμενων αστυνομικών, κυρίως νεοσύλλεκτων της υπηρεσίας του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, έκανε πρωινό τρέξιμο όταν έπεσε πάνω της το SUV, που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τους χτύπησε περί τις 06:30 (τοπική ώρα· 16:30 ώρα Ελλάδας).

Ο τόπος του ατυχήματος θύμιζε «αεροπορικό δυστύχημα», είπε χαρακτηριστικά ο Άλεξ Βιγιανουέβα, ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Υπήρχαν ανθρώπινα σώματα «σκορπισμένα παντού, με διάφορα τραύματα», έβλεπε κανείς ακόμα και «διαμελισμένους» νεοσύλλεκτους. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται διασωληνωμένος, πρόσθεσε.

🚨#BREAKING: Car rams into sherif recruits out for morning run in Whittier, #California; mass casualty incident declared pic.twitter.com/m5oVcWfFCH

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) November 16, 2022