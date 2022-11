Την ώρα που ο στρατός της Ουκρανίας μπήκε στη μέχρι τώρα κατεχόμενη από τους Ρώσους Χερσώνα, το Κίεβο αποφάσισε να χτίσει τείχος στα σύνορα με τη Λευκορωσία, καθώς δεν έχει σταματήσει να ανησυχεί για τυχόν επίθεση από αυτή την πλευρά.

Σύμφωνα με τον Independent του Κιέβου, η Ουκρανία κατασκευάζει έναν τσιμεντένιο φράχτη ενισχυμένο με συρματόπλεγμα, μια τάφρο και ένα ανάχωμα για την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων της με τη Λευκορωσία στην περιφέρεια Βολίν, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Κίριλο Τιμοσένκο.

Ήδη, σύμφωνα με τον ίδιο, το τείχος εκτείνεται ήδη σε μήκος τριών χιλιομέτρων και η κατασκευή του βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στις περιοχές Ρίβνε και Ζιτόμιρ της Ουκρανίας.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 11, 2022