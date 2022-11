Ο Μάξγουελ Φροστ (φωτογραφία, επάνω, από Orlando Sentinel/TNS), Δημοκρατικός, ηλικίας 25 ετών, έγινε χθες Τρίτη το πρώτο μέλος της «γενιάς Ζ» που θα καταλάβει έδρα στο αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς κέρδισε στη Φλόριντα έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Υποψήφιος σε περιφέρεια της Φλόριντας, η οποία σε γενικές γραμμές υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς, εκτιμάται από τα δίκτυα CBS και CNN πως κέρδισε την έδρα.

«Νικήσαμε», έγραψε με όλα τα γράμματα κεφαλαία και τέσσερα θαυμαστικά ο νέος βουλευτής. «Γράφτηκε ιστορία για τους πολίτες της Φλόριντας, για τη γενιά Ζ και για όλους όσοι πιστεύουν σ’ ένα καλύτερο μέλλον», πρόσθεσε.

WE WON!!!! History was made tonight. We made history for Floridians, for Gen Z, and for everyone who believes we deserve a better future. I am beyond thankful for the opportunity to represent my home in the United States Congress. #FL10

