Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν διανύει και τις καλύτερες ημέρες της καριέρας του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να βρίσκεται στον «πάγο», λόγω των κακών σχέσεων που διατηρεί με τον τεχνικό των «κόκκινων διάβολων», Έρικ Τεν Χαγκ.

Το περιστατικό που έφτασε την σχέση των δύο στα άκρα έλαβε χώρα στην αναμέτρηση κόντρα στην Τότεναμ, όταν ο Ρονάλντο αρνήθηκε να περάσει ως αλλαγή στο ματς, ενώ μάλιστα στην συνέχεια πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια πριν το τελικό σφύριγμα.

Ωστόσο το τι πραγματικά συνέβη μεταξύ του 37χρονου άσου και του Ολλανδού τεχνικού, αποτυπώνεται από ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media.

Δείτε το βίντεο:

So this is basically how the Ronaldo & Ten Hag situation unfolded then? pic.twitter.com/OKmNw1GrGq

— 𝗧𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗴’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇳🇱 (@TenHagBalI) October 25, 2022