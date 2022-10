Αντιδράσεις θετικές αλλά και αρνητικές καταγράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υπογραφή του νέου τουρκολιβυκού μνημονίου συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες.

Ένα μνημόνιο που έρχεται να δημιουργήσει το πλαίσιο για ενδεχόμενο προσπάθειας τετελεσμένων στη βάση του πρώτου μνημονίου που χαρακτηρίζεται άκυρο και παράνομο και αφορούσε τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών Τουρκίας – Λιβύης.

Στα tweet σημειώνονται μεταξύ άλλων και οι θέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, ενώ σημειώνεται και η μυστικότητα κάτω από την οποία υπεγράφησαν χωρίς να ενημερωθούν σύμμαχοι της Λιβύης.

Σε ανάρτηση του στο λογαριασμό του στο twitter το Libya Desk (Consulting Agency) αναφέρει χαρακτηριστικά:

1.»Μια τουρκική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου ταξίδεψε χθες στην Τρίπολη και υπέγραψε μια σειρά μνημονίων συνεργασίας με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU). Αυτή η τελευταία εξέλιξη εισάγει ένα νέο επεισόδιο στη λιβυκή κρίση που θα έχει επιπτώσεις σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο».

2.»Τα μνημόνια κρατήθηκαν μυστικά, με μόνο τον στενό κύκλο της Τουρκίας και του Ντμπέιμπα να γνωρίζει τις συμφωνίες. Πολλοί υπουργοί εντός της GNU το έμαθαν την τελευταία στιγμή χωρίς να έχουν πρόσβαση στο ίδιο το κείμενο. Οι ξένοι σύμμαχοι του Dabaiba, όπως τα ΗΑΕ, έχουν επίσης, κρατηθεί στο σκοτάδι».

3.»Ο Ντμπέιμπα, όπως και ο προκάτοχός του Σάρατζ, υπέγραψε τις συμφωνίες από απόγνωση για να εξασφαλίσει τον ρόλο της Τουρκίας, ως στρατηγικού συμμάχου για να παραμείνει στην εξουσία. Για αυτόν, η συμφωνία είναι απαραίτητη καθώς πιστεύει ότι μόνο οι Τούρκοι μπορούν να τον βοηθήσουν να συγκρατήσει και να διαχειριστεί τη συμμαχία του με τις ένοπλες ομάδες στην Τρίπολη».

4. «Για την Τουρκία, αυτός είναι ένας ακόμη στρατηγικός ελιγμός για τη διεύρυνση των συμφερόντων της στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Αν και γνωρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα αντιμετωπίσει αντίσταση, η Άγκυρα φαίνεται βέβαιη ότι ούτε οι Λίβυοι ούτε οι διεθνείς παράγοντες θα μπορέσουν να σταθούν εμπόδιο στο δρόμο της».

5. «Τα μνημόνια προκάλεσαν οργή στη Λιβύη, με 72 μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου του Κράτους και 92 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να το καταγγέλλουν, μαζί με την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Κυβέρνησης Εθνικής Σταθερότητας (GNS). Η Αίγυπτος και η Ελλάδα καταδίκασαν έντονα τα μνημόνια κατανόησης δηλώνοντας ότι η GNU δεν έχει την εντολή να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες σύμφωνα με το LPDF».

6. «Η ΕΕ, από την άλλη πλευρά, απέρριψε με μισή καρδιά, τα μνημόνια συμφωνίας Τουρκίας-GNU, προειδοποιώντας για τυχόν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση. Στο εξής, ο Dabaiba θα πρέπει να βγει δημόσια για να υπερασπιστεί τα μνημόνια και να πείσει το κοινό ότι είναι εντός των συμφερόντων του».

7. «Αναμένουμε ότι θα ξεκινήσει άλλη μία λαϊκιστική πολιτική δίνοντας ελεημοσύνη υπό ένα νέο πρόσχημα, για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δημόσια αντίδραση εναντίον του, της κυβέρνησής του και της Τουρκίας».

8. «Καλά ενημερωμένες πηγές για το θέμα, μας ενημέρωσαν ότι μέσω του νέου Υφυπουργού Εσωτερικών, Emad AlTrabelsi, η GNU θα αρχίσει να σκορπά κεφάλαια στα δυτικά βουνά για να αποτρέψει οποιαδήποτε τοπική ενέργεια κατά της παρουσίας της Τουρκίας στη Στρατιωτική Αεροπορική Βάση Al Watiya».

9. «Σε ό,τι αφορά τον Haftar, είναι η τρίτη φορά που εξαπατάται από τον Dabaiba. Η πρώτη ήταν όταν ψήφισε για τη λίστα του Dabaiba στο LPDF. Η δεύτερη ήταν η συμφωνία της NOC που οδήγησε στον διορισμό του Bin Gdara ως Επικεφαλής της NOC «.

10. » Τέλος, η υπογραφή αυτών των μνημονίων συνεργασίας με την Τουρκία, χωρίς διαβούλευση με τον σύμμαχο του Χαφτάρ στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δηλαδή τον Bin Gdara δείχνει κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το τελευταίο επεισόδιο υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό την ειρήνη και την ασφάλεια, όχι μόνο στη Λιβύη αλλά στην περιοχή συνολικά».

Την ίδια στιγμή ο Jumaa Al-Qamati, επικεφαλής του «Κόμματος Αλλαγής», υποστηρίζει στην ανάρτηση του ότι το νέο μνημόνιο είναι προς το συμφέρον της Λιβύης, «αφού εξόργισε την Ελλάδα και την Αίγυπτο». Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter, σύμφωνα με το alsaaa24.com:

«Εφόσον το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας εξόργισε την Ελλάδα και την Αίγυπτο, να ξέρετε ότι είναι προς το συμφέρον της Λιβύης». Και πρόσθεσε ότι «η σχέση της Λιβύης και της Τουρκίας είναι 470 ετών και θα είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση για τις επόμενες δεκαετίες».

Καταλήγοντας υποστηρίζει ότι το Κάιρο πρέπει να συνυπάρξει με αυτό και επίσης, να οικοδομήσει μια ειδική σχέση με τη Λιβύη, υπό τον όρο ότι σέβεται την κυριαρχία και τις πολιτικές επιλογές της.

Τέλος σε ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής Mohamed Eljarh αναφέρεται στο νέο τουρκολιβυκό μνημόνιο σημειώνοντας ότι η Αθήνα και Κάιρο σημειώνουν από την πλευρά τους ότι η GNU δεν έχει εντολη να υπογράφει τέτοιου είδους συμφωνίες.

Πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος αναφέρει στην ανάρτηση του:: «Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ, η Αίγυπτος και η Ελλάδα έχουν εκδώσει δηλώσεις που απορρίπτουν τα μνημόνια GNU/TR και αναφέρουν ότι το GNU δεν έχει την εντολή να υπογράφει τέτοια Μνημόνια ή συμφωνίες και ότι το άρθρο 6, παράγραφος 10 του πολιτικού οδικού

χάρτη του LPDF απαγορεύει στο GNU Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ, η Αίγυπτος και η Ελλάδα έχουν εκδώσει δηλώσεις που απορρίπτουν τα μνημόνια GNU/TR και αναφέρουν ότι το GNU δεν έχει την εντολή να υπογράφει τέτοια Μνημόνια ή συμφωνίες και ότι το άρθρο 6, παράγραφος 10 του πολιτικού χάρτη πορείας του LPDF απαγορεύει στο GNU να υπογράφει τέτοια MOUs.

