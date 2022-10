Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα σοκαριστικό βίντεο από αγώνα στην Ταϊλάνδη το 2019. Στο βίντεο εμφανίζεται ο αναβάτης Tom Booth Amos να επιστρέφει στο γκαράζ της ομάδας CIP στη Moto3 έπειτα από την εγκατάλειψή του από μηχανικό πρόβλημα.

Μόλις αρχίζει τα παραπονιέται στον μηχανικό του για το τι συνέβη, ο μηχανικός χάνει την ψυχραιμία του και αρχίζει να τον χτυπάει. Οι κλωτσιές και οι μπουνιές είναι επαναλαμβανόμενες και πραγματικά το θέαμα είναι σοκαριστικό.

Με αφορμή το συγκεκριμένο βίντεο ο Tom Booth Amos προχώρησε σε μια ανακοίνωση η οποία δείχνει το μέγεθος του τεράστιου αυτού προβλήματος, το οποίο δεν σταματάει εκεί. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Το βίντεο είναι από το GP της Ταϊλάνδης το 2019. Είχαμε αρκετά προβλήματα εκείνη τη χρονιά στην ομάδα για τα οποία δεν έχω μιλήσει ποτέ. Δεν μίλαγα γιατί ήθελα να μη χάσω τη θέση μου και να συνεχίσω να αγωνίζομαι εδώ το 2020, καθώς αυτό ήταν το όνειρό μου».

Next time our rider says it’s the bike not him!! 😬🤣🤣🤣 pic.twitter.com/LADQ53Ad9H

— Steve Brogan (@steve17brogan) September 30, 2022