Αψηφώντας τις εκκλήσεις των 15 χωρών της ΕΕ, ακόμα και φωνές μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποφάσισε να μην προτείνει ανώτατο όριο τιμών στις εισαγωγές φυσικού αερίου, σύμφωνα με το Politico.

«Η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Επιτροπής, Ditte Juul-Jørgensen, ανέφερε στους εξοργισμένους Ευρωπαίους διπλωμάτες, ότι αντί για πλαφόν η Επιτροπή θα παρουσίαζε ένα ‘non-paper’ με προτάσεις για κοινές αγορές».

«Μετά την ανακοίνωση της Juul-Jørgensen, ένας διπλωμάτης πήρε τον λόγο υπό επιδοκιμασίες, και δήλωσε ότι η υποσχεθείσα πρόταση της Επιτροπής ήταν στην πραγματικότητα ένα non-non-paper». «Είναι ένα non-paper για την Επιτροπή, αλλά είναι ένα non-non-paper για τα κράτη μέλη, επειδή δεν υπάρχει ακόμη, και είναι ένα non-non-paper επειδή στην πραγματικότητα δεν εισαγάγει νέες λύσεις» σημειώνει το Politico παρουσιάζοντας το παρασκήνιο των αντιδράσεων.

Το Βερολίνο πάντως υποστηρίζει ότι εάν επιβληθεί το ανώτατο όριο, το φυσικό αέριο θα πρέπει να αναδιανεμηθεί πολιτικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, αντί να κατανεμηθεί από τις δυνάμεις της αγοράς.

Οι χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε αυξημένη κατανάλωση – έναν τοξικό συνδυασμό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις, προειδοποιούν οι αξιωματούχοι.

Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, και πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχε το πλαφόν θα μπορούσε επίσης να επιτευχθεί μέσω κοινών αγορών, καθώς οι χώρες της ΕΕ δεν θα υπερέβαιναν πλέον η μία την άλλη και θα ανέβαζαν τις τιμές.

Μήνυμα στο Twitter για την επιστολή 15 κρατών μελών της ΕΕ προς την Κομισιόν σχετικά με την επιβολή πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου στέλνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σπουδαία νέα στον αγώνα κατά των υψηλών τιμών της ενέργειας! Η πλειοψηφία των 15 κρατών μελών υποστηρίζει τώρα το αίτημα προς την Επιτροπή να εφαρμόσει ανώτατο όριο τιμών για το φυσικό αέριο!» έγραψε ο πρωθυπουργός.

Great news in the fight against high energy prices! A majority of 15 Member States now back the request to the Commission to implement a price-cap on natural gas! https://t.co/z4YaC7vsFS pic.twitter.com/Evmz0dQO7e

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 28, 2022