Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που έπληξε το Μεξικό το πρωί της Πέμπτης. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η δήμαρχος του Μεξικό Κλαούντια Σάινμπαουμ, με ανάρτησή της στο Twitter.

Νωρίτερα το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών και είχε εστιακό βάθος 20,7 χιλιομέτρων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο ισχυρός σεισμός, που έγινε αισθητός και στην πόλη του Μεξικό όπου ζουν 22 εκατομμύρια άνθρωποι, σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά τη σεισμική δόνηση των 7,7 βαθμών που συγκλόνισε τη χώρα τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, επέτειο των φονικών σεισμών του 1985 και του 2017.

Το επίκεντρο του σημερινού σεισμού ήταν στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, 84 χιλιόμετρα από την πόλη Κοαλκομάν, διευκρίνισε η σεισμολογική υπηρεσία. Ο σεισμός της Δευτέρας, από τον οποίο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, είχε επίσης επίκεντρο στην ίδια πολιτεία.

Ο ισχυρός σεισμός της Δευτέρας συγκλόνισε τη χώρα μια ώρα αφού εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε άσκηση σεισμού, η οποία οργανώνεται κάθε χρόνο στην επέτειο των δονήσεων της 19ης Σεπτεμβρίου το 1985 και το 2017.

A 6.8M #earthquake again hits at a depth of 20Kms near to #Aguililla, #Michoacán in #Mexico pic.twitter.com/veutRNLGx6

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 22, 2022