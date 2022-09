Το αίτημα ένταξης της Τουρκίας στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO), μόνον εφόσον η τελευταία αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, θα εξετάσει η συμμαχία, όπως αποκάλυψε ανώτερος αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο νέος αυτός οργανισμός αποτελεί το πνευματικό τέκνο των προέδρων της Ρωσίας και της Κίνας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ αντίστοιχα και φαίνεται να προορίζεται για συνεργασία κρατών παρόμοια με το ψυχροπολεμικό Σύμφωνο της Βαρσοβίας.

«Ξεκίνησε ως μια χαλαρή ομαδοποίηση που δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να επιτρέπει στα μέλη της να συνομιλούν» επισημαίνει ο Charles Kupchan, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Georgetown των ΗΠΑ. «Τώρα κερδίζει μέλη και αυξάνει το μέγεθός της, αρχίζοντας να αναδεικνύεται σε θεσμό με μεγαλύτερη ικανότητα και βαρύτητα».

Εκτός από την Κίνα και τη Ρωσία, η ομάδα περιλαμβάνει την Ινδία και πέντε «σταν»: το Πακιστάν, το Τατζικιστάν, το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Όπως δήλωσε ο Μπαχτιόρ Χακίμοφ, Bakhtiyor Khakimov, επιτετραμμένος του προέδρου της Ρωσίας για τις Υποθέσεις SCO και γενικός πρέσβης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στο RIA Novosti, o SCO θα εξετάσει την αίτηση της Τουρκίας για ένταξη στον σύνδεσμο μόλις φτάσει.

Turkey must not be a member of NATO to join the Shanghai Cooperation Organization, Russian Foreign Ministry source tells RIA Novosti

