Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι «βαθιά σοκαρισμένη» μετά την ανακάλυψη εκατοντάδων πτωμάτων σε ομαδικό τάφο κοντά στο Ιζιούμ της Ουκρανίας και «καταδικάζει με τη μεγαλύτερη δριμύτητα τις φρικαλεότητες», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει αφήσει μία γραμμή αίματος και ολέθρου. (…) Η Ρωσία, οι πολιτικοί της ηγέτες και όλα τα ενεχόμενα στις συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς και του ανθρωπιστικού δικαίου πρόσωπα στην Ουκρανία πρέπει να λογοδοτήσουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Deeply shocked by mass graves discovered by Ukrainian authorities with over 440 bodies in #Izyum, recently liberated from invading Russian military.

Russia‘s leadership & all those involved will be held accountable. EU supports every effort to this end. https://t.co/IgpGTCACCD

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 16, 2022