Το αυτοκίνητο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Κίεβο, μετέδωσε πριν λίγο το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο εκπρόσωπο του προέδρου της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σερχίι Νικιφόροφ στο Facebook, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ουκρανίας αναφέρει τα εξής:

«Στο Κίεβο, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το όχημα του προέδρου της Ουκρανίας και άλλα της συνοδείας του.

»Οι γιατροί που συνόδευαν τον αρχηγό του κράτους προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό του αυτοκινήτου και τον μετέφεραν σε ασθενοφόρο.

»Ο πρόεδρος εξετάστηκε από γιατρό, δεν διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα».

BREAKING:

Zelensky has been evaluated by doctors after a car crash.

Fortunately, the Ukrainian President didn’t suffer any injuries. pic.twitter.com/eABUW0f7Iz

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2022