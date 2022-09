Ρίγη συγκίνησης έχει προκαλέσει στη Βρετανία και σε όλον το κόσμο η είδηση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ. Φυσικά ο θάνατος της έχει βυθίσει στο πένθος την Μεγάλη Βρετανία, με τον χώρο του αθλητισμού να μην αποτελεί εξαίρεση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο «Νησί» οι αγώνες της Premier League το Σαββατοκύριακο (10,11/9) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής αναμένεται να αναβληθούν.

Μάλιστα οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια, στην αναμέτρηση που ξεκινά σε λίγη ώρα (22.00) κόντρα στην Ρεάλ Σοσιεδάδ για την πρεμιέρα του Europa League.

This weekend’s @premierleague and @EFL games will surely be postponed following the death of The Queen.

— Henry Winter (@henrywinter) September 8, 2022