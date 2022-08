«Εγκαταλείπω το αξίωμά μου με ανησυχία — αλλά και με ελπίδα, με πίστη σε εσάς, στη σοφία σας και στην πνευματική σας δύναμη. Είμαστε οι κληρονόμοι ενός σπουδαίου πολιτισμού, και η αναζωογόνηση και η μεταμόρφωση μας για να αποκτήσουμε σύγχρονη και αξιοπρεπή ζωή εξαρτάται από όλους και τον καθένα μας», είπε πει ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, στην τελευταία του ομιλία ως επικεφαλής.

Ο Γκορμπατσόφ χτες άφησε την τελευταία του πνοή και πρώην και νυν δυτικοί ηγέτες, πολιτικοί σχολιαστές, ακαδημαϊκοί, ιστορικοί και διασημότητες είπαν με τη σειρά τους το τελευταίο αντίο στην ιστορική προσωπικότητα, ο οποίος ήταν «παρών» με πολλούς τρόπους στο τέλος μίας ολόκληρης εποχής.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να γράψουν για τον Γκορμπατσόφ, λέγοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος με «αξιοσημείωτο όραμα» και ότι τον εκτιμούσαν πολύ επειδή οδήγησε τη χώρα του σε πορεία μεταρρυθμίσεων.

«Αυτές ήταν οι πράξεις ενός σπάνιου ηγέτη – ενός ηγέτη με την ικανότητα να δει ότι ένα διαφορετικό μέλλον ήταν εφικτό και το θάρρος να ρισκάρει ολόκληρη την καριέρα του για να το πετύχει», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του. «Το αποτέλεσμα ήταν ένας ασφαλέστερος κόσμος και μεγαλύτερη ελευθερία για εκατομμύρια ανθρώπους».

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ότι ο Γκορμπατσόφ ήταν ένας «μοναδικός στο είδος του πολιτικός άνδρας που άλλαξε τον ρου της ιστορίας».

«Ο κόσμος έχασε έναν πανύψηλο παγκόσμιο ηγέτη, αφοσιωμένο πολυμερή και ακούραστο υπέρμαχο της ειρήνης. Είμαι βαθύτατα λυπημένος από τον θάνατό του», έγραψε στο Twitter.

The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace.

Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, δήλωσε ότι «πάντα θαύμαζα το θάρρος και την ακεραιότητα που επέδειξε για την ειρηνική λήξη του ψυχρού πολέμου».

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε: «Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ήταν ένας αξιόπιστος και σεβαστός ηγέτης. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου και την πτώση του Σιδηρούν Παραπετάσματος. Άνοιξε το δρόμο για μια ελεύθερη Ευρώπη. Αυτή την κληρονομιά δεν θα την ξεχάσουμε. R.I.P Μιχαήλ Γκορμπατσόφ».

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.

This legacy is one we will not forget.

R.I.P Mikhail Gorbachev

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022