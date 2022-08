Η Εθνική Ελλάδος στις δύο αναμετρήσεις που έδωσε στα «παράθυρα» του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε απολογισμό μία ήττα και μία νίκη, απέναντι σε Σερβία και Βέλγιο αντίστοιχα, γεγονός που την διατήρησε στην τρίτη θέση των power rankings της FIBA, όπως ανακοίνωσε η παγκόσμια ομοσπονδία.

Η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από τη Σερβία που «αναρριχήθηκε» στην κορυφή μετά το 2/2 στα προκριματικά, αλλά και τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, που «έπεσε» στη δεύτερη θέση. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Λιθουανία 4η και η Γαλλία που βρέθηκε στην 5η θέση.

Αναλυτικά η πρώτη οκτάδα των power rankings:

1. Σερβία (+4)

2. Σλοβενία (-1)

3. ΕΛΛΑΔΑ (-)

4. Λιθουανία (-)

5. Γαλλία (-3)

6. Γερμανία (+2)

7. Ισπανία (-)

8. Ιταλία (+1)

What would you change in the Final version of our Power Rankings? 📊#EuroBasket x #BringTheNoise

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) August 30, 2022