Ο Ίντρις Έλμπα ήταν από τους επικρατέστερους ηθοποιούς για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ αλλά τελικά η συνεργασία δεν θα ευδοκιμήσει.

Ο διάσημος ηθοποιός είπε τελικά «όχι» στους παραγωγούς της ταινίας απογοητεύοντας τους θαυμαστές τους.

Ο 49χρονος σταρ τον τελευταίο χρόνο έκανε συζητήσεις για να αναλάβει τον ρόλο του πράκτορα 007 χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστή η αμοιβή που του προσέφεραν.

Idris Elba has ‘walked away from playing James Bond’ after YEARS of talks https://t.co/JNRrbkRXEO

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 16, 2022