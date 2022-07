Οι κάτοικοι της Σρι Λάνκα περιδιάβαιναν σήμερα στο λεηλατημένο προεδρικό μέγαρο, αφού αποκαταστάθηκε η ηρεμία στην πρωτεύουσα Κολόμπο, μία ημέρα αφού διαδηλωτές εισέβαλαν στον κτίριο και ανάγκασαν τον πρόεδρο Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα να ανακοινώσει την παραίτησή του.

Ο πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε επίσης έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί προκειμένου να επιτρέψει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μια υπηρεσιακή κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα.

Το πολιτικό χάος ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες της Σρι Λάνκα να εξέλθει από την οικονομική κρίση η οποία προκλήθηκε από τη σοβαρή έλλειψη συναλλάγματος και οδήγησε στην αναστολή των εισαγωγών τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο βρίσκεται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα για την παροχή στη χώρα πακέτου διάσωσης 3 δισεκ. δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η οργή για την οικονομική κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο χθες Σάββατο με ένα πλήθος ανθρώπων να εισβάλει στο προεδρικό μέγαρο. Μάλιστα κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να βουτήξουν στην πισίνα.

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z

Περίπου 45 άνθρωποι διακομίστηκαν χθες στο κεντρικό νοσοκομείο του Κολόμπο, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους.

Σήμερα έκπληκτοί πολίτες βρήκαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το κτίριο του προεδρικού μεγάλου.

Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, κάποια κρατώντας όπλα, στέκονταν έξω από το συγκρότημα αλλά δεν εμπόδιζαν τους ανθρώπους να εισέλθουν.

Μεταξύ αυτών ήταν και η 61χρονη πωλήτρια μαντιλιών Μπ. Μ. Τσαντραουάθι η οποία περιπλανιόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου μαζί με την κόρη και τα εγγόνια της.

«Δεν έχω ξαναδεί ένα τέτοιο μέρος στη ζωή μου», δήλωσε καθισμένη σε έναν αναπαυτικό καναπέ. «Ζούσαν μέσα στην απόλυτη πολυτέλεια ενώ εμείς υποφέραμε», κατήγγειλε.

Εκεί κοντά μια ομάδα ανδρών ήταν ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι ενώ άλλοι ανέβαιναν με τη σειρά σε έναν διάδρομο γυμναστικής με μαγευτική θέα στους κήπους του μεγάρου.

Sri Lanka citizens chilling in their president’s residence. 😂😂 pic.twitter.com/lwWDpyXdSG

Άλλοτε μια χώρα με μεσαίο εισόδημα και επίπεδο ζωής το οποίο ζήλευε η Ινδία, η Σρι Λάνκα επλήγη σφοδρά από την απώλεια των εσόδων από τον τουρισμό έπειτα από μια τζιχαντιστική επίθεση το 2019 και στη συνέχεια λόγω της πανδημίας covid-19.

1.30 am : Celebration continues at the seized President’s office in #Colombo

#SriLankaProtests#SriLankaEconomicCrisis #GotaGoHome2022 #SriLanka #EconomicCrisisLK #SriLankaCrisis pic.twitter.com/GjNJoT19qx

