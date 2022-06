Χαμός στο Twitter

Ο ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι μίλησε στο Λευκό Οίκο για το μακελειό στο Ουβάλντε του Τέξας και ζήτησε να ληφθούν περισσότερα μέτρα για τον έλεγχο και τον περιορισμό της οπλοκατοχής.

Ο ΜακΚόναχι κατάγεται από το Ουβάλντε και ο ίδιος με τη σύζυγό του, Καμίλα Άλβες, βρέθηκαν εκεί την περασμένη εβδομάδα για να μιλήσουν με τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας.

Ο ηθοποιός έδειξε στους δημοσιογράφους ζωγραφιές των θυμάτων και τα πράσινα αθλητικά παπούτσια που φορούσε ένα κορίτσι και τα οποία οδήγησαν στην αναγνώρισή της. Ο ΜαΚόναχι είπε ότι αισθάνεται την ανάγκη να πει τις ιστορίες των παιδιών αυτών για να δείξει ότι χρειάζεται άμεση δράση για να σταματήσουν τέτοιου είδους ενέργειες.

Ο ΜακΚόναχι μίλησε για περίπου 20 λεπτά και η ομιλία του προκάλεσε συγκίνηση στο κοινό και τους δημοσιογράφους.

Λίγο πριν την ομιλία του είχε μια σύντομη συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στον οποίο εξέφρασε την ανησυχία του και ανέλυσε τις προτάσεις του.

«Αυτά τα ίδια πράσινα Converse, στα πόδια της, ήταν η μόνη ξεκάθαρη απόδειξη για την αναγνώρισή της μετά το μακελειό» είπε ο Μακόναχι.

Camila Alves McConaughey, wife of actor Matthew McConaughey, holds a pair of shoes worn by one of the victims of the school shooting in Uvalde, Texas, as her husband makes a passionate plea for gun reform at White House press briefing. https://t.co/dixXUpJH94 pic.twitter.com/KnQwp1nnYi — ABC News (@ABC) June 7, 2022

Οι αθώες ψυχές

Ο ηθοποιός έδειξε στους δημοσιογράφους μια ζωγραφιά της Alithia Ramirez, που ονειρευόταν να φοιτήσει σε σχολή καλών τεχνών στο Παρίσι. Επίσης, τους μίλησε για την Eliahna «Ellie» Garcia, που αγαπούσε τον χορό και την εκκλησία και ήξερε ήδη, κι ας ήταν τόσο μικρούλα, να οδηγεί τρακτέρ. Η Ellie ανυπομονούσε να διαβάσει εδάφια από τη Βίβλο στην επόμενη λειτουργία που θα πήγαινε με τους γονείς της, όμως δεν πρόλαβε γιατί ο 18χρονος μακελάρης έκοψε το νήμα της ζωής της με το όπλο του.

Όπως είπε εχθές η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Μακόναχι θέλησε με τη χθεσινή επίσκεψή του «να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του και να καλέσει τα ηγετικά στελέχη (του Κογκρέσου) να αναλάβουν δικομματική δράση ώστε να σταματήσουν οι παράλογες δολοφονίες και να περάσουν μέτρα ευθύνης για τα όπλα που όπως γνωρίζουμε σώζουν ζωές».

The 2nd Amendment comment makes this sound like bullshit. There is no 2nd Amendment right to carry firearms and murder people. Trying to appease the NRA?

Matthew McConaughey: There’s a difference between gun control and gun responsibility https://t.co/tD4fsupnZL via @Yahoo — Gary Kellum (@garykellum) June 8, 2022

Matthew McConaughey’s speech was incredible. I don’t think it’s too much to ask for the lives of all those murdered kids to matter. Change needs to happen and both sides need to come to the table and talk about it instead of pointing fingers and doing absolutely nothing about it. — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2022

Matthew McConaughey: «These bodies were very different… They needed extensive restoration. Why? Due to the exceptionally large exit wounds of an AR-15 rifle. Most of the bodies so mutilated that only DNA tests or green Converse could identify them.» pic.twitter.com/ARz3wBcxYN — Justin Baragona (@justinbaragona) June 7, 2022