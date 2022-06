Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις ρωσικές δυνάμεις να προσπαθούσαν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στη βιομηχανική πόλη Σεβεροντονέτσκ εντείνοντας τις επιθέσεις τους ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Αρκετοί άμαχοι έχουν καταφύγει κάτω από το εργοστάσιο χημικών Αζότ, στην πόλη για να γλιτώσει από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς παρά το ότι πιθανόν να υπάρχουν ακόμη επικίνδυνες χημικές ουσίες στις εγκαταστάσεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ, Σέρχι Γκαϊντάι, στο Reuters.

«Yπάρχουν πολίτες εκεί, σε αντιαεροπορικά καταφύγια, υπάρχουν αρκετοί, όμως δεν θα γίνει ένα δεύτερο Αζοφστάλ επειδή εκείνο είχε μια τεράστια υπόγεια πόλης κάτι που δεν συμβαίνει στο Αζότ», είπε.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το Σεβεροντονέτσκ ελέγχεται κατά 70% από τις ρωσικές δυνάμεις, ένα 10-15% είναι «γκρίζα ζώνη» και το υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου Αζότ, ελέγχεται από τους Ουκρανούς.

First-person video footage of the clashes for #Severodonetsk. pic.twitter.com/TR0HTE1rKu

— NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2022