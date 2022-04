Ουκρανία

Για 36 ολόκληρες μέρες παρακολουθούμε τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας και μετά, στις 24 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα «πόλεμος» υπάρχει και στο οικονομικό πεδίο με τη Δύση να ανακοινώνει συνεχώς κυρώσεις στη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να επιχειρεί να απαντήσει με το τελεσίγραφο να πληρώνεται σε ρούβλια το φυσικό αέριο από τις «μη φιλικές χώρες».

Επίσης, μπορεί οι δύο πλευρές να συνεχίζουν τις συνομιλίες αύριο Παρασκευή διαδικτυακά, αλλά οι μάχες συνεχίζονται σχεδόν σε όλα τα μέτωπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά, σύμφωνα με την Ουκρανία, ανθρωπιστικό κονβόι στο Τσερνίχιβ, δηλαδή την περιοχή που μαζί με το Κίεβο οι Ρώσοι θα αποκλιμάκωναν την στρατιωτική δραστηριότητά τους.

Τι γίνεται με το Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις περιμετρικά του Κιέβου έχουν χάσει την επιθετική ικανότητά τους και αλλάζουν τακτικές για να ευνοήσουν επιθέσεις από μεγάλες αποστάσεις παρά τις απευθείας συγκρούσεις, δήλωσε σήμερα ο υπαρχηγός του γενικού επιτελείου των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Μιλώντας σε μια τηλεδιάσκεψη σχετικά με την άμυνα στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Ολεξάντρ Γκρούζεβιτς είπε: «Ο εχθρός έχει σχεδόν εξαντλήσει τις επιθετικές δυνατότητές του, όμως οι δυνάμεις που παραμένουν περιμετρικά του Κιέβου δεν είναι μικρές».

Ο ρωσικός στρατός «ανασυντάσσει» αυτή τη στιγμή «τις δυνάμεις του για να επιτεθεί» στην ανατολική και νότια Ουκρανία, εκτίμησε σήμερα ο επικεφαλής της 92ης ταξιαρχίας, που υπερασπίζεται το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας όπου η κατάσταση είναι «σταθερή».

Όχι όπως στην Κριμαία

«Εκείνοι (σ.σ. οι Ρώσοι) πίστευαν ότι θα περνούσαν στην Ουκρανία όπως το έκαναν στην Κριμαία. Όμως, αυτό δεν προχώρησε, για αυτό ακριβώς ο εχθρός αποσύρθηκε και αυτή τη στιγμή ανασυντάσσεται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατηγός Πάβλο «Μαέστρο».

«Ανασυντάσσονται για να επιτεθούν και να συγκεντρώσουν το μέγιστο των δυνάμεων στη περιοχή ή προς την κατεύθυνση του Σλομποζανστσίνα», το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας που εκτείνεται από το Χάρκοβο έως το Λουχάνσκ και τη «Μαριούπολη», είπε ο στρατηγός.

Το Institute for the Study of War έχει αποτυπώσει πώς οι Ρώσοι πολιορκούν την πολύπαθη Μαριούπολη.

Το Πεντάγωνο προβλέπει «παρατεταμένο πόλεμο»

Η επανεστίαση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις θα αντιμετωπίσουν έναν σκληραγωγημένο ουκρανικό στρατό, προμηνύει ένα «παρατεταμένο» πόλεμο, προειδοποίησε σήμερα ένας ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν την αποχώρησή τους από το Τσερνόμπιλ (βόρεια) και έχουν αποχωρήσει από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Χοστόμελ, βορειοδυτικά του Κιέβου, αλλά «συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για ανατοποθέτηση», είπε σε δημοσιογράφους αυτός ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Δεν έχουμε καμία απολύτως ένδειξη ότι αυτοί οι στρατιώτες επιστρέφουν σπίτια τους ή ότι έχουν αποσυρθεί οριστικά από τις μάχες», πρόσθεσε.

«Αυτό που συνεχίζουμε να πιστεύουμε είναι ότι αυτές οι δυνάμεις θα επανεξοπλιστούν και θα επιστρέψουν στην Ουκρανία… για να συνεχίσουν να πολεμούν σύμφωνα με αυτό που πιστεύουμε ότι είναι ο στόχος τους, που είναι σε γενικές γραμμές η ανατολική πλευρά της Ουκρανίας», συμπεριλαμβανομένων των αυτονομιστικών περιοχών του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, στο Ντονμπάς, πρόσθεσε.

Αλλά «οι Ουκρανοί γνωρίζουν πολύ, πολύ καλά την περιοχή», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε που μια ένοπλη σύγκρουση έφερε τους αυτονομιστές εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων σε αυτήν την περιοχή. «Επομένως, μόνο και μόνο επειδή δίνουν προτεραιότητα, αυξάνουν τον αριθμό τους και δίνουν περισσότερη ενέργεια σε αυτό, δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο για αυτούς», προειδοποίησε.

«Θα μπορούσε να προμηνύει έναν μακρύτερης διάρκειας, παρατεταμένο πόλεμο», πρόσθεσε.

Οι βομβαρδισμοί των ρωσικών δυνάμεων συνεχίζονται, ιδίως στο Κίεβο, στο Τσερνίχιβ, στο Ιζιούμ, στο Χάρκοβο, στη Μαριούπολη και στο Ντονμπάς, σύμφωνα με αυτόν τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Αισιόδοξοι ή σκεπτικοί για τις συνομιλίες;

Το gzeromedia.com σε άρθρο του παραθέτει πέντε λόγους που μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και άλλους πέντε που πρέπει να είμαστε σκεπτικοί για τις συνομιλίες Κιέβου και Μόσχας.

Οι 5 λόγοι για αισιοδοξία

Οι αντιμαχόμενες πλευρές καλύτερα να συνομιλούν, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους, παρά να είναι αποκομμένες. Οι ανοιχτοί δίαυλοι δεν εγγυώνται την ειρήνη. Η επικοινωνία είναι ωστόσο οπωσδήποτε καλύτερη από τη μη-επικοινωνία.

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας έπειτα από τη συνάντηση που είχαν οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας την Τρίτη στην Κωνσταντινούπολη, φαίνεται πως στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου. Εάν τα βήματα αυτά δεν εκτροχιαστούν, τότε θα μπορούσε να ακολουθήσει μια συνάντηση των ΥΠΕΞ Ρωσίας και Ουκρανίας, Σεργκέι Λαβρόφ και Ντμίτρο Κουλέμπα, και αργότερα ενδεχομένως μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι.

Η ουκρανική πλευρά παρουσιάζεται διατεθειμένη να κάνει υποχωρήσεις αποδεχόμενη ένα μελλοντικό καθεστώς «ουδετερότητας» για την ίδια. Δηλώνει επίσης διατεθειμένη να ξεκινήσει διμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία για το μελλοντικό καθεστώς στις περιοχές της Κριμαίας και του Ντονμπάς.

Η Μόσχα έχει κι εκείνη από την πλευρά της παρουσιαστεί διατεθειμένη να αποκλιμακώσει την ένταση σε κάποια σημεία, περιορίζοντας για παράδειγμα σημαντικά τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις κοντά στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές του ουκρανικού βορρά.

Και οι δύο πλευρές έχουν λόγους να θέλουν να σταματήσει τώρα ο πόλεμος. Το κόστος είναι για τις δύο ήδη πολύ μεγάλο και θα μπορούσε να γίνει ακόμη μεγαλύτερο εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν με όσα εκείνες συνεπάγονται (διαιώνιση των κυρώσεων, καταστροφές υποδομών, ανθρώπινες απώλειες, προσφυγικές ροές κ.ά.).

Πέντε λόγοι για να είμαστε σκεπτικοί

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και τελικώς καταλήγουν να μη σημαίνουν τίποτα όταν δεν συνοδεύονται από ανάλογες πράξεις. Η ρωσική πλευρά τώρα λέει πως θα αποσύρει τις δυνάμεις της από την ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Η ίδια η ρωσική πλευρά ωστόσο έλεγε ότι δεν επρόκειτο να εισβάλει στρατιωτικά στην Ουκρανία.

Ακόμη και αν οι ρωσικές δυνάμεις κάνουν πίσω σε κάποιες περιοχές, την ίδια ώρα συνεχίζουν να σφυροκοπούν ουκρανικές πόλεις όπως είναι η Μαριούπολη και το Μικολάιβ. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, θα είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί ακόμη και μερικώς η αμοιβαία εμπιστοσύνη που απαιτείται έτσι ώστε να προχωρήσουν κατά τρόπο ουσιαστικό οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Για να μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία αναφορικά με τη μελλοντική «ουδετερότητα» της Ουκρανίας, θα πρέπει η ουκρανική πλευρά να εξασφαλίσει – με τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας – κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ουκρανοί από την πλευρά τους θέλουν ως εγγυήτριες δυνάμεις και χώρες του ΝΑΤΟ (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία). Θα μπορούσε, ωστόσο, η Μόσχα να αποδεχθεί νατοϊκές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία;

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι πλέον εθνικός ήρωας εντός της Ουκρανίας. Η δημοτικότητά του έχει εκτοξευθεί, ειδικά εάν συγκριθεί με τα ποσοστά πριν από τον πόλεμο. Ακόμη και έτσι ωστόσο, θα είναι πολύ δύσκολο για εκείνον να καταφέρει να «πουλήσει» στο εσωτερικό έναν συμβιβασμό με τη Ρωσία.

Οι Ρώσοι από την πλευρά τους γνωρίζουν πως ακόμη και εάν υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, πολλές από τις κυρώσεις της Δύσης θα παραμείνουν, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Υπάρχει η άποψη πίσω στη Ρωσία, που προβάλλεται και μέσα από τα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ, πως «η Ουκρανία πρέπει να γίνει κομμάτι της Ρωσίας με κάθε τρόπο, ακόμη και ενάντια στη βούληση των ιδίων των Ουκρανών». Εάν ισχύει κάτι τέτοιο και εάν αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της Μόσχας, τότε οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι απλά μια κίνηση παραπλάνησης από την πλευρά της Ρωσίας.