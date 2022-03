Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στο Λονδίνο λόγω διαρροής αέριου χλώριου στο κλειστό Ολυμπιακό κολυμβητήριο, όπου έσπευσαν ασθενοφόρα για «αρκετά» άτομα που εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου, αναφέρει το Associated Press, ανακοίνωσε ότι «μεγάλη ποσότητα χλωρίου» απελευθερώθηκε λόγω χημικής αντίδρασης στο Κέντρο Υγρού Στίβου του Ολυμπιακού Πάρκου «Βασίλισσα Ελισάβετ» στο ανατολικό Λονδίνο.

Περίπου 200 άτομα απομακρύνθηκαν και η πυροσβεστική ζήτησε από τους κατοίκους της γύρω περιοχής να κλείσουν παράθυρα και πόρτες μέχρι να ολοκληρωθεί ο αερισμός του χώρου.

