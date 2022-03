Το βίντεο κόβει την ανάσα. Δείχνει το μοιραίο αεροπλάνο να πέφτει σαν βαρίδι στο έδαφος με τη μύτη και δευτερόλεπτα μετά να τσακίζεται. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες το αεροπλάνο έχασε 8.000 μέτρα ύψος σε 3 λεπτά. Κάτι που συνεπάγεται ότι κάθε λεπτό έχανε 3.000 μέτρα ύψος.

Μέσα επέβαιναν 123 επιβάτες και 9 μέλη πλήρωμα και εάν τελικά όπως όλα δείχνουν δεν καταφέρει κάποιος να επιβιώσει, θα μιλάμε για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στην Κίνα από το 1994.

Τότε ένα Tupolev 154, της China Northwest Airlines έπεσε λίγο μετά την απογείωση του στη Βόρεια Κίνα με τραγικό απολογισμό 160 ανθρώπους νεκρούς. Το αεροπλάνο του σημερινού δυστυχήματος (Boeing 737) παραδόθηκε το 2015, πετούσε συνεχώς 6 χρόνια και δεν είχε παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα.

Μόλις έγινε γνωστό το τραγικό δυστύχημα ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπινγκ ζήτησε να γίνει η εξακρίβωση των συνθηκών της πτώσης του αεροπλάνου, το συντομότερο δυνατόν.

Η πτήση MU5735 της China Eastern Airlines, απογειώθηκε από το Κουνμινγκ στη μια ακριβώς τοπική ώρα. Η κατεύθυνση ήταν η Καντόνα που βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος FlightRadar24, μέσα σε 3 λεπτά το αεροσκάφος έχασε ύψος 26.000 ποδών (περίπου 8 χιλιάδες μέτρα). Τελικά εξαφανίστηκε από τα ραντάρ 82 λεπτά αργότερα στις 14.22.

Στην ορεινή περιοχή που κατέπεσε το αεροπλάνο υπάρχει δάσος και όπως έγινε γνωστό από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά που άρχισε να καίει τα δέντρα. Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλές ομάδες διασωστών αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχουν βρει έστω και έναν ζωντανό.

