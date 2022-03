Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Τσέλσι.

Από την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι κυρώσεις της βρετανικής κυβέρνησης κατά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, οι «μπλε» έχουν σοβαρά προβλήματα, καθώς δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα… βασικά, με τα Μέσα του Νησιού να αναφέρουν πως εκτός από τις εγχώριες διοργανώσεις, οι «μπλε» θα έχουν θέματα και στο Champions League, με την UEFA να αναμένεται να ανακοινώσει πως τα εντός έδρας παιχνίδια των Λονδρέζων στο φετινό Champions League θα γίνουν χωρίς θεατές, μέχρι να αλλάξει επισήμως ιδιοκτησία ο σύλλογος.

Αγωνιστικά η Τσέλσι δεν μοιάζει να έχει επηρεαστεί από όλα όσα συμβαίνουν εκτός, καθώς η ομάδα του Τόμας Τούχελ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και διανύει ένα φοβερό σερί με συνεχόμενες νίκες, «κλειδώνοντας» παράλληλα και την παρουσία της στα προημιτελικά του Champions League.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση των «μπλε»… τρέχει την πώληση μαζί με την κυβέρνηση και την Raine Group που έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους αγοραστές, ευελπιστώντας να βρεθεί σύντομα η λύση και να τελειώσει ολοκληρωτικά η υπόθεση μέσα στον μήνα.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, η Raine Group έχει δώσει deadline στους αγοραστές μέχρι σήμερα για να καταθέσουν τις επίσημες προτάσεις τους. Μέχρι και πριν μερικά 24ωρα, το δίδυμο Βις και Μπόελι είχαν το πάνω χέρι στην υπόθεση.

Ωστόσο σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή και τίποτα δεν έχει κριθεί, καθώς οι Σαουδάραβες δεν έχουν πει την τελευταία τους κουβέντα… Όπως αναφέρεται, ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος με έδρα την Σαουδική Αραβία έκανε πριν από μερικές ημέρες μια πρόταση στην Raine Group, η οποία φτάνει στις 2,7 δισ. λίρες!

I can confirm Saudi Media Group have made a £2.7bn ($3.5bn) offer to buy Chelsea. Mohamed Alkhereiji is a Chelsea fan and leading a private consortium. No direct government links.

Η Saudi Media Group, της οποίας ηγείται ο Μοχάμεντ Αλκερέιχι φέρεται να είναι ο όμιλος που εκανε την πρόταση, με τα Μέσα της Αγγλίας να αποκαλύπτουν πως πρόκειται και για το μεγαλύτερο ποσό που έχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια τους, το γκρουπ που διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις και η κυβέρνηση που θα έχει μεγάλο ρόλο στην απόφαση.

Μάλιστα, ο Μοχάμεντ Αλκερέιχι είναι μεγάλος φίλαθλος της Τσέλσι, έχοντας δώσει το «παρών» και στην τελευταία αναμέτρηση που πήγε ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στα τέλη του Νοεμβρίου, στο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο δεν είναι ο μόνος που επιδιώκει το… buzzer beater! Διότι, σύμφωνα με τα Μέσα της Αγγλίας και τα τελευταία δημοσιεύματα, γερό μπάσιμο έκανε και η οικογένεια Ρίκετς. Η οικογένεια των Ρίκετς που έχει στην κατοχή της και την ομάδα μπέιζμπολ, Σικάγο Καμπς, φέρεται να… ένωσε τις δυνάμεις της μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή της Citadel, εταιρείας επενδύσεων, Κένεθ Γκρίφιν, με στόχο την αγορά της Τσέλσι.

Τα πράγματα ωστόσο φαίνεται πως δεν είναι τόσο απλά για τους Ρίκετς. Διότι, οι φίλαθλοι της Τσέλσι έψαξαν και βρήκαν μερικά γεγονότα που «καίνε» τους Αμερικανούς. Οι «μπλε» οπαδοί βρήκαν μερικά ρατιστικά σχόλια από μέλη της οικογένειας, ενώ έκαναν και το… σαφάρι τους για το πως διαχειρίζεται τους Καμπς η οικογένεια, τοποθετώντας τους σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

Todd Ricketts— use of an anti-Asian expression

Pete Ricketts, the governor of Nebraska— Apologies for referring black people as “you people”

Joe Ricketts— Comments against Islam

These are not fit for purpose!!! There’s 3 of them!!! 3!!

— CFCDaily (@CFCDaily) March 16, 2022