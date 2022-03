Επίθεση από τη Λευκορωσία φοβάται απόψε το βράδυ, και συγκεκριμένα στις 21:00, η Ουκρανία. Την είδηση μεταδίδουν διεθνή και ουκρανικά ΜΜΕ.

According to Ukraine’s Center for Strategic Communications and Information Security, Belarusian forces may launch an assault against Ukraine at 9 p.m.

Το Sky News από τη μεριά του αναφέρει ότι το ουκρανικό κρατικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η Λευκορωσία δεν θα εισβάλει στην Ουκρανία τις επόμενες δύο ώρες.

«Σύμφωνα με πρωτόλειες πληροφορίες, τα λευκορωσικά στρατεύματα μπορεί να προχωρήσουν σε εισβολή στις 11 Μαρτίου στις 21:00 η ώρα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κέντρο.

Να θυμίσουμε ότι η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικά μαχητικά βομβάρδισαν τον οικισμό Κοπάνι της Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αφού μπήκαν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να εμπλέξουν τη Λευκορωσία στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Πρόκειται για ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ! Στόχος είναι να εμπλακούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία!», ανέφερε η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας σε ανάρτηση στο διαδίκτυο.



Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία τόνισε ότι στις 14:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάσας) η κρατική συνοριακή υπηρεσία έλαβε πληροφορίες ότι ρωσικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί από αεροδρόμιο στη Λευκορωσία, πέρασαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια βομβάρδισαν τον οικισμό Κοπάνι.

#UPDATE: Reports of an airstrike on the village of Kopany inside Belarus near the Ukraine border, smoke seen rising.

Ukraine military claims it was done by Russian jets that had taken off from Dubrovytsia airbase as a false flag to bring Belarus into the war pic.twitter.com/3V4JGzgYvy

— ELINT News (@ELINTNews) March 11, 2022