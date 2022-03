Ο Λευκός Οίκος δεν συνηγορεί υπέρ της αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, σχολιάζοντας την προτροπή ενός γερουσιαστή που τάχθηκε υπέρ της δολοφονίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν συνηγορούμε υπέρ της δολοφονίας του ηγέτη μιας ξένης χώρας ή υπέρ της αλλαγής καθεστώτος. Δεν είναι αυτή η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε η Τζεν Ψάκι κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα, Λίντσεϊ Γκράχαμ, είχε ζητήσει «κάποιος στη Ρωσία να βγάλει από τη μέση αυτόν τον τύπο», αναφερόμενος στον Πούτιν.

Υπάρχει ένας Βρούτος στη Ρωσία; Υπάρχει ένας πιο επιτυχημένος συνταγματάρχης Stauffenberg (σ.σ. αξιωματικός της Βέρμαχτ και ο αποφασιστικός μοχλός της συνωμοσίας της 20ής Ιουλίου 1944, η οποία απέβλεπε στη δολοφονία του Αδόλφου Χίτλερ και την κατάληψη της εξουσίας στη Γερμανία) στον ρωσικό στρατό; Ο μόνος τρόπος, με τον οποίο τελειώνει αυτό, είναι κάποιος στη Ρωσία να βγάλει από τη μέση αυτόν τον τύπο. Θα προσφέρατε στη χώρα σας – και στον κόσμο – μια εξαιρετική υπηρεσία».

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

