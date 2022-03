Πολλοί άμαχοι πολίτες έχασαν τη ζωή τους στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, μετά τους βομβαρδισμούς των Ρώσων, που σφυροκοπούν την πόλη από το πρωί της Τετάρτης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται για μία ακόμη φορά η φρίκη πολέμου.

Προσοχή: Σκληρές εικόνες στο βίντεο που ακολουθεί:

❗️Killed civilians as a result of the shelling in #Kharkiv

🔞Violent footage pic.twitter.com/KueyxUeSNA

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022