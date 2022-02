Επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπάρχει συμφωνία για τις συνομιλίες με τη Ρωσία μετά το διπλωματικό θρίλερ που προηγήθηκε.

Την είδηση μεταδίδουν τα ουκρανικά ΜΜΕ. Το NEXTA αναφέρει ότι Αλεξάντερ Λουκασένκο και Ζελένσκι συμφώνησαν η ουκρανική αντιπροσωπεία να συναντηθεί με τη ρωσική, χωρίς προϋποθέσεις στα σύνορα Ουκρανίας και Λευκορωσίας, κοντά στον ποταμό Πρίπιατ.

❗️Alexander Lukashenko and Vladimir Zelensky have agreed that the #Ukrainian delegation will meet with the #Russian without preconditions at the Ukrainian-Belarusian border, near the Pripyat River

— NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022