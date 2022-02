Σε πραγματική απομόνωση θέτουν την Ρωσία οι ηγέτες της ΕΕ.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε τις νέες σκληρές κυρώσεις για την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Για πρώτη φορά η ΕΕ ενέκρινε την αγορά και προμήθεια όπλων και πυρομαχικών σε μία χώρα που βρίσκεται υπό επίθεση. Ταυτόχρονα ενισχύουμε και πάλι τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Προτείνουμε μία απαγόρευση του εναέριου χώρου. Αφορά όλα τα αεροσκάφη με ρωσικά συμφέρονται ή όσα ελέγχονται από αυτά», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν και πρόσθεσε:

«Τα αεροσκάφη από την Ρωσία πλέον δεν θα μπορούν να προσγειώνονται, ούτε να απογειώνονται αλλά ούτε και να υπερίπτανται του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σημειώνεται πως ήδη δεκάδες χώρες έχουν απαγορεύσει την είσοδο σε ρωσικά αεροσκάφη. Δείτε και τον παρακάτω χάρτη.

Η Φον Ντερ Λάιεν πρόσθεσε πως τα τοξικά μέσα παραπληροφόρησης της Ρωσίας θα αποκλειστούν.

Στο στόχαστρο της ΕΕ θα βρίσκεται και ο Λουκασένκο και η Λευκορωσία που βοηθούν τη Ρωσία.

Second, we will ban the Kremlin’s media machine in the EU.

The state-owned Russia Today and Sputnik, and their subsidiaries,

will no longer be able to spread their lies to justify Putin’s war.

We are developing tools to ban their toxic and harmful disinformation in Europe. pic.twitter.com/7RcPEn6E14

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022