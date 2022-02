«Βόμβες πέφτουν το 2022 στην καρδιά της Ευρώπης και προκαλούν σειρά νεκρών σε γυναίκες και παιδιά, σε αμάχους. Η ΕΕ είναι ενωμένη, το Κρεμλίνο θα λογοδοτήσει», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για τον Ρώσο πρόεδρο «που θέλει να ξανασχεδιάσει τον χάρτη της Ευρώπης με τη βία», τόνισε ότι «οι κυρώσεις που θα επιβάλλουμε θα το αποδείξουν».

Οι κυρώσεις στηρίζονται σε πέντε πυλώνες:

«Οι χρηματοοικονομικές κυρώσεις στοχεύουν στο 70% της ρωσικής τραπεζικής αγοράς», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν και πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις:

⇒ Θα περιλαμβάνουν μέτρα που αυξάνουν το κόστος του δανεισμού της Ρωσίας

⇒ Θα υπάρξει απαγόρευση εξαγωγών που θα πλήξει τον πετρελαϊκό τομέα

⇒ Θα περιοριστεί η πρόσβαση της Ρωσίας σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως είναι οι ημιαγωγοί.

The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is.

First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence. https://t.co/iKVGfnafKp

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022