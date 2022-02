Ολοένα και πιο κοντά στο κέντρο του Κιέβου στην Ουκρανία βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις αφού υπάρχουν αναφορές από διεθνή ΜΜΕ και αυτόπτες μάρτυρες ότι πέφτουν πυροβολισμοί κοντά σε κυβερνητικά κτίρια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πολεμικού ανταποκριτή Νόλαν Πίτερσον στο Twitter, γίνεται ανταλλαγή πυροβολισμών σε κεντρικό σημείο της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ αναφέρει πως τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εισβάλει στην πόλη.

Gunfire in central Kyiv. Very tense moments. Russians are in the city.

Το Spectator Index μεταδίδει αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στα κυβερνητικά κτήρια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

BREAKING: Reports of gunfire in area near the government quarter of Kyiv

Sirens can be heard in #Podil , the center of #Kyiv . pic.twitter.com/OB3lIOXRUj

Πυρά ακούστηκαν κοντά στη συνοικία του Κιέβου στην οποία βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τηλεγράφημα του Associated Press.

Σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα πως περιμένει ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να εισβάλει στο Κίεβο στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Κάτοικοι της πόλης κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια στη διάρκεια συναγερμού για αεροπορική επιδρομή.

Σύμφωνα με το RIA, ο κυβερνήτης της νότιας ρωσικής επαρχίας Μπέλγκοροντ δήλωσε εξάλλου σήμερα πως επτά κτίρια κατοικιών στην περιφέρειά του υπέστησαν ζημιές από πυρά πυροβόλων προερχόμενα από την Ουκρανία.

Στο μεταξύ οι αρχηγοί των επιτελείων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσαν σήμερα πως η Ρωσία χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο Γκομέλ στη Λευκορωσία για να μεταφέρει στρατεύματα και να επιτεθεί στο Κίεβο εξαιτίας των ζημιών που έχει υποστεί το στρατιωτικό αεροδρόμιο Χοστομέλ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Για να εκφοβίσει τον πληθυσμό της Ουκρανίας, ο εχθρός επιλέγει όλο και περισσότερο να καταστρέψει πολιτικές υποδομές και κατοικίες», ανέφερε σε δήλωσή του στο Facebook το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στρατεύματα προχωρούν προς το Κίεβο από αρκετές κατευθύνσεις καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις δίνουν μάχες γύρω από τη Μαριούπολη στο νότο και το Χάρκιβ (Χάρκοβο) στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

«Ο εχθρός, αφού απωθήθηκε από τους υπερασπιστές του Τσέρνιγιβ, επιδιώκει να παρακάμψει την πόλη για να επιτεθεί στην πρωτεύουσα. Γι’ αυτό παίρνει την κατεύθυνση Κοσολτέτς-Μπρόβαρι και Κονοτόπ-Νεζίν-Κίεβο. Το Κονοτόπ έπεσε», ανέφερε το ουκρανικό επιτελείο.

Όπως αναφέρει ο Independent του Κιέβου, οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν νωρίτερα στο Όμπολον, περιοχή του Κιέβου, όπου ο ουκρανικός στρατός τις αναχαιτίζει. Το υπουργείο Άμυνας ζητά από τους πολίτες να μην αφήσουν τα σπίτια τους και να προετοιμάσουν βόμβες μολότοφ. Η περιοχή είναι στα 10 χιλιόμετρα από το κεντρικό Κίεβο.

⚡️BREAKING: Russia’s forces have entered the Obolon district in Kyiv, where the Ukrainian military is currently fighting them. Ukraine’s Defense Ministry ask residents not to leave their house and prepare Molotov cocktails. The district is approximately 10 km from central Kyiv.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022