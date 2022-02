Μετά από 24ωρο φημών και ανώνυμων διαρροών, η ρωσική εφημερίδα RBC ανέφερε ότι το αστέρι της ρωσικής ομάδας καλλιτεχνικού πατινάζ, η 15χρονη Καμίλα Βαλίεβα βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία.

Το Associated Press, επικαλούμενο τη ρωσική εφημερίδα, ανέφερε ότι η Βαλίεβα -το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο που λίγες μέρες πριν έγινε η πρώτη γυναίκα που έκανε τετραπλό άλμα σε Ολυμπιακούς Αγώνες– προφανώς βρέθηκε θετική πριν από τους Αγώνες του Πεκίνου, ίσως και πριν ακόμη από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Ιανουάριο.

