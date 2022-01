Ο Νόβακ Τζόκοβιτς περιμένει την απόφαση του Άλεξ Χοκ, του… Έλληνα υπουργού που καλείται να αποφασίσει αν ο Σέρβος θα παραμείνει, ή θα απελαθεί από την Αυστραλία.

Ο «Νόλε» μέχρι τώρα είχε κάνει δύο προπονήσεις, αμφότερες μόνος χωρίς αντίπαλο και χωρίς να υπάρχουν κάμερες στο σημείο.

Σήμερα έκανε την τρίτη του και αυτή διεξήχθη πολύ πιο κοντά στις συνθήκες που έχει συνηθίσει, καθώς ήταν ανοιχτή, παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων και αυτή τη φορά δεν ήταν μόνος του, καθώς είχε αντίπαλο τον 20χρονο Αυστραλό, Τρίσταν Σκουλκέιτ.

Ο Τζόκοβιτς έχει εκφράσει την επιθυμία να μείνει και να αγωνιστεί, παρά τα όσα εξακολουθεί να περνά και προετοιμάζεται όσο του επιτρέπεται καλύτερα.

After a couple of closed practices in Melbourne Park, Novak Djokovic is currently practicing on Rod Laver Arena with Australian youngster Tristan Schoolkate. pic.twitter.com/iNe4MyQMJs

— Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 12, 2022