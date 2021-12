Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού επικράτησε στον τελικό του Super Cup με 14-11 της Κίνεφ Κίρισι και πρόσθεσε στην πλούσια τροπαιοθήκη του συλλόγου ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Μια σπουδαία επιτυχία από την ομάδα του Χάρη Παυλίδη, με τον έμπειρο τεχνικό και τις παίκτριές των Πειραιωτών να γράφουν μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και να γεμίζουν με χαρά και περηφάνια τον κόσμο του συλλόγου. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του τελικού η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στα social media συνεχάρη τη γυναικεία ομάδα πόλο του συλλόγου για την κατάκτηση του Super Cup.

«Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του LEN Super Cup», ανέφερε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στο μήνυμά της.

Δείτε το σχετικό… τιτίβισμα:

