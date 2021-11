Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τους αστυνομικούς να προχωρούν σε βίαιη σύλληψη του 24χρονου Γιώργου Ζαντιώτη, μετανάστη στο Βούπερταλ της Γερμανίας. Ο Γιώργος Ζαντιώτης πέθανε λίγες ώρες μετά στο κρατητήριο του αστυνομικού τμήματος, ενώ οι Αρχές καθυστέρησαν να ενημερώσουν για τον θάνατό του που έλαβε χώρα στις 2 Νοεμβρίου.

Στην πραγματικότητα η ανακοίνωση των αρχών ήρθε μετά τις αντιδράσεις στα social media, ενώ πληθαίνουν τα ερωτηματικά αλλά και η οργή των συγγενών – και όχι μόνο – του Γιώργου Ζαντιώτη που ζητούν δικαίωση.

Το σοκαριστικό βίντεο που φαίνεται η σύλληψη του Γιώργου Ζαντιώτη, θύμισε σε πολλούς τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ εξαιτίας της βιαιότητας των αστυνομικών. Η γυναίκα που τραβάει το βίντεο φωνάζει στους αστυνομικούς να τον αφήσουν ενώ φοβάται για την κατάσταση του Γιώργου Ζαντιώτη, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν εγχειρισμένος.

«The circumstances and the silence of the cops and the state prosecution around the death of Giórgou Zantióti smells really bad.» – #Wuppertal police confirm “death in police custody” (#Germany) – Read more: https://t.co/QUyhH8k3Ii #antireport #GiórgouZantióti #ΓιώργουΖαντιώτη pic.twitter.com/738j2AMfrw

