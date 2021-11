Νοκ άουτ για τους επόμενους τρεις μήνες ο Σέρχιο Αγκουέρο στην Μπαρτσελόνα και… βλέπουμε.

Οι Καταλανοί εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση με την οποία ενημερώνουν πως ο Αργεντινός θα υποβληθεί σε θεραπεία για το πρόβλημα που έχει με την καρδιά του και θα είναι υπό παρακολούθηση για το επόμενο διάστημα.

Μετά το τρίμηνο θα αξιολογηθεί η κατάστασή του και θα κριθεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί, με όλα τα σενάρια αυτή την στιγμή να είναι ανοιχτά. Θυμίζουμε ότι δεν έχει παρά λίγες εβδομάδες που ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι ξεπέρασε έναν τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε κι έκανε ντεμπούτο με τα μπλαουγκράνα.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4

