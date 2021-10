Ο Γιάννης Αντετοκούμπο κατάφερε να μπει στην λίστα με τους 75 κορυφαίους παίκτες του NBA όλων των εποχών.

Η φετινή σεζόν που ξεκινάει στο ΝΒΑ είναι η 75η στην ιστορία της διοργάνωσης με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της λίγκας.

Πιο συγκεκριμένα το NBA αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες τους 75 κορυφαίους παίκτες που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα και ο Γιάννης Αντετοκούμπο πρόκειται να είναι μέλος αυτής της επετειακής ομάδας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται 25 παίκτες ανά ημέρα.

Μαζί με τον Γιάννη ανακοινώθηκαν ακόμα οι Κέβιν Ντουράντ, Έλβιν Χέιζ, Τζέρι Λούκας, Γουίλις Ριντ, Νέιτ Άρτσιμπαλντ, Μπομπ Κούζι, Ντέιβ Κάουενς, Τζέιμς Χάρντεν, Χακίμ Ολάζουον, Ντιρκ Νοβίτσκι και Μπιλ Ράσελ.

Selected to the NBA’s 75th Anniversary Team… Hal Greer! #NBA75 pic.twitter.com/BfgI5hgNe9

Nate Archibald, Bob Cousy, Dave Cowens, James Harden, Hakeem Olajuwon are selected to the NBA’s 75th Anniversary Team! #NBA75 pic.twitter.com/W6oavmyOzk

— NBA (@NBA) October 19, 2021