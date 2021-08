Ο Λιονέλ Μέσι είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν και τις τελευταίες ώρες βιώνει μοναδικές στιγμές, με τον κόσμο της ομάδας να τον αποθεώνει ασταμάτητα.

Μεγάλη τρέλα επικρατεί στους φίλαθλους της ομάδας που επιθυμούν διακαώς να τον δουν να αγωνίζεται με τη φανέλα του συλλόγου.

Αφού υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ομάδα του Παρισιού και λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου όπου έγινε και η επίσημη παρουσίασή του, ο Λιονέλ Μέσι βγήκε στο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, και εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανζουρλισμός από τις χιλιάδες οπαδών της Παρί.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ακόμα και οι δημοσιογράφοι φώναζαν το όνομά του.

Messi chants broke out during the press conference 🗣

No Pyro, No Party! 🧨

🇫🇷 Lionel Messi meeting the PSG fans for the first time outside the Parc Des Princes

LOOK AT THE SCENES 😱 pic.twitter.com/ASl01dw1z4

— Football Daily (@footballdaily) August 11, 2021