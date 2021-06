Μία θέση πάρκινγκ πουλήθηκε έναντι 1,3 εκατ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ.

Πρόκειται για μία θέση σε υπερπολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή The Peak, όπως μεταδίδουν τοπικά ενημέρωσης.

Το συγκρότημα Mount Nicholson, που έχει θέα προς το λιμάνι της Βικτώριας, περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο ακριβά διαμερίσματα σε ολόκληρη την Ασία.

Parking lots.

A single 12.5 square-metre (135 square-foot) car parking space has sold for a whopping HK$10 million ($1.3 mln) in Hong Kong.

Millions of Hong Kong residents struggle to afford rent on tiny apartments – many smaller than the parking space https://t.co/juuOKOaMtH pic.twitter.com/KmJOB668Al

— AFP News Agency (@AFP) June 4, 2021