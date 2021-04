O Άλον Γκαλ, επικεφαλής τεχνολογίας της ισραηλινής εταιρείας πληροφοριών κυβερνοεγκλήματος Hudson Rock, έκανε γνωστό ότι βρίσκονται στα χέρια χάκερ προσωπικά δεδομένα 533 εκατ. χρηστών του Facebook και η ιστοσελίδα Business Insider επιβεβαίωσε την καταγγελία, αναφέροντας μάλιστα ότι τα στοιχεία αυτά έχουν διαρρεύσει στο Διαδίκτυο και κυκλοφορούν «ελεύθερα» για όποιον επιθυμεί να τα αποκτήσει.

«Η διαρροή αφορά προσωπικά δεδομένα περισσότερων από 533 εκατ. χρήστες του Facebook από 106 χώρες. Περιλαμβάνονται σε αυτά αριθμοί τηλεφώνων, κωδικοί πρόσβασης στο Facebook, ονοματεπώνυμα, τοποθεσίες, ημερομηνίες γέννησης, βιογραφικά στοιχεία και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» αναφέρεται στο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας.

To Facebook από την πλευρά του υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια διαρροή που είχε συμβεί το 2019 και το κενό που εντοπίστηκε διορθώθηκε αμέσως. Βέβαια τα δεδομένα που είχαν υποκλαπεί δεν ήταν δυνατόν να ανακτηθούν ούτε να εμποδιστεί η διαρροή τους στο Διαδίκτυο, όπως φαίνεται ότι συμβαίνει τα τελευταία 24ωρα.

Η Hudson Rock σημειώνει ότι δημιουργεί εντύπωση το γεγονός ότι μια τόσο μεγάλη βάση δεδομένων δεν χρησιμοποιείται από τους χάκερ που την έχουν στη διάθεσή τους για να την πουλήσουν σε κάποιον ενδιαφερόμενο, αλλά την άφησαν να διαρρεύσει ελεύθερα στον κυβερνοχώρο.

H ιστοσελίδα Ηackread δημοσιεύει τον κατάλογο των χωρών οι χρήστες των οποίων έχουν πέσει θύματα της διαρροής. Περιλαμβάνονται στοιχεία 617.722 χρηστών από την Ελλάδα και 152.321 από την Κύπρο.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021