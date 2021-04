Πρεμιέρα έκανε χθες Κυριακή η νέα δραματική σειρά του Mega «Σιωπηλός δρόμος» και ήδη από το πρώτο επεισόδιο απέσπασε κολακευτικά σχόλια από τους χρήστες του Τwitter.

Κινηματογραφική αισθητική υψηλών προδιαγραφών, εξαιρετικές ερμηνείες και ένα καστ σπουδαίων πρωταγωνιστών σε μία σειρά που υπόσχεται να συγκλονίσει τους τηλεθεατές.

H νέα δραματική σειρά με την υπογραφή του κορυφαίου συγγραφικού διδύμου Πέτρου Καλκόβαλη και Μελίνας Τσαμπάνη και σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4 Απριλίου στις 21:00 στο MEGA.

Οι προσδοκίες των τηλεθεατών είναι μεγάλες αφού ήδη από τα πρώτα τρέιλερ όλοι αναμένουν τη νέα, δραματική σειρά του MEGA.

Οι διθυραμβικές κριτικές από τη διαδικτυακή αβάν πρεμιέρ έρχονται να τις επιβεβαιώσουν.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε 13 επεισόδια, κινηματογραφικών προδιαγραφών, που ανεβάζουν την αγωνία στα ύψη.

Θα καταφέρουν οι ήρωες της ιστορίας να διαβούν τον «Σιωπηλό Δρόμο», να φτάσουν στην αλήθεια, στην εξιλέωση και στη λύτρωση;

Πρόκειται για μια σειρά 13 επεισοδίων με σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη με ερμηνείες που θα συγκλονίσουν και ένα καστ σπουδαίων πρωταγωνιστών.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους: Δημήτρη Λάλο, Πηνελόπη Τσιλίκα, Αντώνη Καφετζόπουλο, Χρήστο Λούλη, Ανθή Ευστρατιάδου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Νικόλα Παπαγιάννη, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννο Περλέγκα, Μυρτώ Αλικάκη και Χριστίνα Φαμέλη.

Hey @netflix, I’d like tot speak to your manager. @MegaTvOfficial#SiopilosDromos pic.twitter.com/8vJ7sLfyJB

— Sofia (@Sofia00270629) April 4, 2021