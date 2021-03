Πιπεράτες αποκαλύψεις έκανε ο διάσημος ηθοποιός Χιου Γκραντ για την περίοδο που ήταν παντρεμένος με την εντυπωσιακή Λιζ Χάρλεϊ.

Μοιράστηκε με τον κόσμο τον λόγο για τον οποίο απάτησε το μοντέλο και πρώην σύζυγό του με την εργαζόμενη του σεξ, Ντιβάιν Μπράουν, το 1995.

Ο 60χρονος αστέρας του Χόλιγουντ, που συνελήφθη για άσεμνη συμπεριφορά τη δεκαετία του ’90 στο Λος Άντζελες, εξομολογήθηκε ότι το περιστατικό με το στοματικό σεξ στην Μπράουν σημειώθηκε εξαιτίας της απόγνωσής του όταν είδε το αποτέλεσμα της πρώτης του ταινίας «Nine Months».

Όπως αποκάλυψε ο Χιου, η διάθεσή του ήταν τόσο πεσμένη που ένιωσε να κυριεύεται από εσωτερική αμφισβήτηση, οπότε «το ένα πράγμα οδήγησε στο άλλο».

Παρά την απογοήτευση του ηθοποιού, πάντως, η ταινία βρέθηκε στο νούμερο 3 του αμερικανικού box office με εισπράξεις 138.5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2019, ο Χιου Γκραντ, με διάθεση αυτοσαρκασμού, ανέβασε φωτογραφία από τη σύλληψή του με την Μπράουν.

To my dear trolls. Hope this is helpful. Now you have more time to spend with mummy. pic.twitter.com/FbbyC286cZ

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) December 5, 2019