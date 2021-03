Τουλάχιστον οκτώ άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στη Σουηδία, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για τρομοκρατικό χτύπημα.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Βετλάντα της Σουηδίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πλήροφορίες, τουλάχιστον οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, ενώ η σουηδική αστυνομία εξετάζει το σενάριο τρομοκρατικής επίθεσης.

Όπως γράφει η σουηδική εφημερίδα «Svenska Dagbladet», το περιστατικό διερευνήθηκε αρχικά από την τοπική αστυνομία ως απόπειρα δολοφονίας, ωστόσο αργότερα σήμανε συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα.

Ο ύποπτος για την επίθεση, ηλικίας περίπου 20 ετών, φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Η σοβαρότητα της κατάστασής του, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί, σύμφωνα με την «Expressen».

«Υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι, αλλά δεν μπορώ να εισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Φαίνεται ότι κάποιος ή κάποιοι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι λιγότερο», ανέφερε ο Thomas Agnevik, εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής ασυνομίας, επιβεβαιώνοντας πως η επίθεση αντιμετωπίζεται ως «τρομοκρατική».

⚠🇸🇪#𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓: TERRORIST ATTACK REPORTED IN SWEDEN; MULTIPLE PEOPLE STABBED IN NECK

📍#Vetlanda, #Sweden

Multiple people have been stabbed in the neck during a terrorist attack. Police have detained the suspect. Large EMS presence on scene dealing with injuries.#BreakingNews pic.twitter.com/9RwdvFDbFQ

— 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭𝐬 (@IntelNewsDesk) March 3, 2021