Πότε κυκλοφορούν

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970, οι The Jacksons παρουσίασαν, το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εγκατάλειψης της επωνυμίας Jackson 5 και της εμφάνισης του Μάικλ Τζάκσον ως σόλο σταρ, μια σειρά LP εκτός της Motown.

Τα άλμπουμ, «The Jacksons» (1976), «Goin’ Places» (1977) και «Destiny» (1978) θα επανακυκλοφορήσουν ψηφιακά, με πολλά bonus tracks, στις 12 Φεβρουαρίου.

Και στις 25 Μαρτίου, θα εμφανιστεί σε διπλό βινύλιο το «The Jacksons Live!» που είχε ηχογραφηθεί στη διάρκεια της τουρνέ «Triumph».

Το «The Jacksons» ήταν το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος στην Epic, και το πρώτο χωρίς τον Jermaine, ο οποίος είχε παντρευτεί τη Hazel, την κόρη του ιδρυτή της Motown, του Berry Gordy και διάλεξε να παραμείνει σε αυτή τη δισκογραφική εταιρεία.

Τότε ήταν που μπήκε στο συγκρότημα ο νεώτερος αδελφός του, ο Randy. Το άλμπουμ έγινε επιτυχία, αργότερα έγινε «χρυσός δίσκος», χάρη στα «Enjoy Yourself» και «Show Me the Way You Go».

Περιλαμβάνει επίσης και το «Blue Away», το πρώτο τραγούδι το οποίο έγραψε ο Michael Jackson. Στην εμπλουτισμένη έκδοση προστίθενται, μεταξύ άλλων, 7ιντσα και 12ιντσα μιξαρίσματα των μεγάλων επιτυχιών.

To «Goin’ Places» δεν τα πήγε τόσο καλά στα τσαρτς, αν και το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ έφτασε στο Top 10 του R&B τσαρτ.

Η νέα έκδοση σύμφωνα με το ΑΠΕ, θα περιλαμβάνει ως bonus 7ιντσα μιξαρίσματα αυτού του τραγουδιού αλλά και των «Find Me a Girl» και «Even Though You’re Gone».

Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το «Destiny» και έγινε «πλατινένιος δίσκος». Αυτό, λόγω των ντίσκο επιτυχιών «Blame It on the Boogie» και «Shake Your Body (Down to the Ground)» που προμήνυαν την επανεφεύρεση της ντίσκο από τον Michael Jackson στο σόλο άλμπουμ του, «Off the Wall» (1979).

Η εμπλουτισμένη έκδοση θα περιλαμβάνει σιγκλ μιξαρίσματα των επιτυχιών αλλά και ντίσκο μιξαρίσματα των μεγάλων επιτυχιών από τον DJ και ειδικό σε remix, John Luongo.

