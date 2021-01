Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου Σοφί Βιλμές πραγματοποίησε, στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Η υποδοχή του κ. Δένδια πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι άριστες σχέσεις Ελλάδας και Βελγίου και η ενίσχυση της συνεργασίας σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε ακόμη σε τρόπους περαιτέρω προώθησης της συνεργασίας, αλλά και στις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση.

I was cordially welcomed by #Belgium FM @Sophie_Wilmes @BelgiumMFA. A great opportunity to reaffirm excellent 🇬🇷🇧🇪 relations & strengthen cooperation at bilateral & #EU level. Current regional developments & #EU agenda issues in focus. pic.twitter.com/GvpUxFOWIK

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 26, 2021