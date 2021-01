Υπό τη «σκιά» της πανδημίας, ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας το τέλος μιας από τις πιο ταραχώδεις προεδρίες στην ιστορία της χώρας και δίνοντας το έναυσμα για επαναπροσδιορισμό και αναβάθμιση της θέσης της Αμερικής στο γεωπολιτικό σκηνικό και το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.

Ο δρόμος μέχρι τη σημερινή ορκωμοσία σίγουρα δεν ήταν εύκολος, και σίγουρα ήταν διαφορετικός. Σήμερα η αμερικανική κοινωνία είναι πιο πολωμένη από ποτέ, με τον νέο πρόεδρο να έχει δεσμευτεί επανειλημμένως –όπως και στην πρώτη ομιλία του– ότι θα εργαστεί ώστε να αποκαταστήσει την «ενότητα» στη διχασμένη κοινωνία.

Ηταν μια τετραετία κατά την οποία κυριάρχησαν η πολιτική πόλωση, η μισαλλοδοξία και δυστυχώς η συνωμοσιολογία, τέσσερα χρόνια στα οποία ο ισχυρότερος άνθρωπος του πλανήτη χάιδευε και καλλιεργούσε τα ταπεινότερα ένστικτα του κόσμου, μια περίοδος από τις πιο σκοτεινές στη σύγχρονη αμερικανική Ιστορία. Σ’ αυτή την περίοδο ο Μπάιντεν καλείται να βάλει τέλος, σηκώνοντας μάλιστα τα μανίκια από την πρώτη ημέρα, καθώς -όπως ο ίδιος δήλωσε- «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

«Σήμερα γιορτάζουμε τον θρίαμβο όχι ενός υποψηφίου, μα ενός σκοπού – του σκοπού της Δημοκρατίας» είπε ο Μπάιντεν λίγο μετά την -διαφορετική λόγω της πανδημίας- ορκωμοσία του. «Ο λαός, η θέληση του λαού, εισακούστηκε». «Μάθαμε και πάλι ότι η Δημοκρατία είναι πολύτιμη» πρόσθεσε.

«Η Δημοκρατία επικράτησε» συμπλήρωσε, τονίζοντας πως «θα αγωνιστώ το ίδιο σκληρά για αυτούς που δεν με υποστήριξαν, όσο και για αυτούς που με υποστήριξαν».

Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, επιχείρησε να ρίξει γέφυρες στην αμερικανική κοινωνία. «Όλη μου η ψυχή είναι σε αυτό το σκοπό» τόνισε αναφερόμενος στην προσπάθεια να ενώσει και πάλι τη χώρα, σημείωσε εμφατικά ότι «κάθε διαφωνία δεν πρέπει να είναι αιτία πολέμου», καλώντας τους πολίτες σε καινούργια αρχή έπειτα από μια περίοδο πικρίας και ακραίου διχασμού.

«Γνωρίζω ότι οι δυνάμεις που μας χωρίζουν είναι βαθιές και πραγματικές. Γνωρίζω όμως ότι αυτό δεν είναι καινούργιο. Η ιστορία μας είναι μια διαρκής μάχη ανάμεσα στο αμερικανικό ιδανικό, ότι όλοι έχουμε γεννηθεί ίσοι και την σκληρή, άσχημη πραγματικότητα του ρατσισμού, του φόβου και της δαιμονοποίησης που μας διχάζει» πρόσθεσε.

Δεσμεύτηκε, δε, να «νικήσει» τον «λευκό ρατσισμό» και την «εσωτερική τρομοκρατία», δύο εβδομάδες μετά την εισβολή υποστηρικτών του πρώην προέδρου Τραμπ στο Καπιτώλιο.

«The American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us.»

Pres. Joe Biden delivers remarks after being sworn in, saying «today we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause—the cause of democracy.” https://t.co/c3XD0uvBiy pic.twitter.com/iY85KCw2mn

— ABC News (@ABC) January 20, 2021