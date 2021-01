Εφ’ όλης της ύλης ήταν η συζήτηση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σήμερα το πρωί στη Ρώμη με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο, στον οποίο ωστόσο εξέφρασε την δυσαρέσκεια της Ελλάδας για τη στάση της Ιταλίας έναντι της Τουρκίας στο ζήτημα των κυρώσεων από την ΕΕ.

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να έχουμε μία διαρκή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με την Ιταλία. Του κατέστησα, επίσης, σαφές ότι παρά το ότι σεβόμαστε την απόφασή τους και τη στάση τους η ελληνική πλευρά θα επιθυμούσε μία ισχυρότερη ιταλική στήριξη στο θέμα των κυρώσεων» σημείωσε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας μετά την συνάντηση του με τον Λουίτζι Ντι Μάιο.

Expanded talks between 🇬🇷🇮🇹 delegations. Further enhancing cooperation at bilateral & #EU level, regional developments on the agenda. pic.twitter.com/sahWsP9rVC

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 13, 2021