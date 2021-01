Αμφίρροπο παραμένει το αποτέλεσμα της επαναληπτικής ψηφοφορίας στη Τζόρτια.

Με την καταμέτρηση των ψήφων να συνεχίζεται, ο Δημοκρατικός υποψήφιος Ράφαελ Γουόρνοκ δήλωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ότι κέρδισε την αναμέτρηση στην Πολιτεία αυτή, που έκρινε μια έδρα στη Γερουσία, ωστόσο η αντίπαλός του, η Ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια Κέλι Λέφλερ, δεν αναγνώρισε την ήττα της, τουναντίον προέβλεψε από την πλευρά της ότι «θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές».

Ο αιδεσιμότατος Γουόρνοκ, πάστορας εκκλησίας στην Ατλάντα όπου λειτουργούσε άλλοτε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, υποσχέθηκε ότι θα συνεργαστεί με τους πάντες και θα εκπροσωπήσει όλους τους πολίτες της Τζόρτζιας, «ανεξαρτήτως του ποιον ψηφίσατε», τονίζοντας πως τον «τιμά η πίστη που μου δείξατε».

Rev. Raphael Warnock: «I am going to the Senate to work for all of Georgia.» #Georgia #GASen pic.twitter.com/prS7uyE29w

— The Hill (@thehill) January 6, 2021