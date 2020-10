Μετά από έξι χρόνια ο μέχρι πρότινος ηγέτης του καταλανικού συλλόγου, Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου, αποτελεί παρελθόν καθώς στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Τρίτης (27/10), εκείνος και οι συνεργάτες του υπέβαλλαν την παραίτησή τους.

Μια εξέλιξη που αποτελεί νίκη τόσο για ολόκληρο τον σύλλογο, όσο και για τον αρχηγό της ομάδας, Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που μίλησε ανοιχτά για την ανικανότητα του Μπαρτομέου.

Ο pulga είχε αναφερθεί στην καταστροφική διοίκηση Μπαρτομέου, όταν μίλησε για την ιστορία με την επιθυμία της αποχώρησης του, ενώ η παραίτηση χαρακτηρίστηκε ως «λύτρωση» για τον Αργεντινό από τα Μέσα της Ισπανίας.

Ένα σχόλιο που μάλλον επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο τον Μέσι. Ο 33χρονος εμφανίστηκε μετά από αρκετό καιρό χαμογελαστός και ορεξάτος στην τελευταία προπόνηση των «μπλαουγκράνα», με τη φυγή του Μπαρτομέου να έχει σίγουρα καταλυτικό ρόλο στα κέφια του Αργεντινού…

The Football world turns on a smile from Messi. pic.twitter.com/hGBNFSL1fb

— total Barça (@totalBarca) October 28, 2020