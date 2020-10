Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να κάνει την μετάβαση από το Melwood στο νέο και υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στο Kirkby.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας επρόκειτο να μετακινηθούν στο Kirkby πριν την έναρξη της σεζόν, αλλά η πανδημία του κορωνοϊού τους άλλαξε τα σχέδια, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Έτσι, η μετάβαση στο νέο προπονητικό κέντρο μέσα στον Νοέμβριο.

Μέσω ενός βίντεο στα social media, οι «κόκκινοι» παρουσιάζουν τις εγκαταστάσεις στο Kirkby, όπου υπάρχουν τρία γήπεδα κανονικού μεγέθους, γήπεδα για τερματοφύλακες και χώρους προθέρμανσης, γυμναστήρια, πισίνα, υδρομασάζ και χώροι αποκατάστασης.

Η κατασκευή τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών χώρων κόστισε 60 εκατ. ευρώ.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

We’re delighted to expand our partnership with @AXA to include the naming rights of our new Training Centre in Kirkby 🙌

The state-of-the-art facility will be officially known as the @AXA Training Centre and marks our first training complex naming partner.#KnowYouCan | #AXA pic.twitter.com/XYCZtKCgt7

— Liverpool FC (@LFC) October 27, 2020